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Фанаты Джоковича провели акцию протеста, в дело вмешалась полиция

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Полиция штата Виктория распылила перцовый баллончик на фанатов первой ракетки мира Новака Джоковича, которые окружили машину, выезжавшую из здания в Мельбурне, где проживает команда юристов спортсмена. Об этом сообщает The Age.

Фанаты, большинство которых были в одежде цвета флага Сербии, окружили машину, медленно ехавшую по улице.

Фанаты пели и танцевали, кроме того, были отмечены и танцы на крыше машины. Поклонники серба стучали в ее окна.

Полиция начала отгонять людей от передней части автомобиля. Некоторые фанаты отреагировали, отталкивая полицейских и оскорбляя их. Полиция при этом для самозащиты использовала перцовый аэрозоль.

Вскоре большая группа фанатов вновь столкнулась с полицией и забросала ее бутылками.

Ранее сообщалось, что суд Мельбурна отменил решение об аннулировании австралийской визы сербского теннисиста.

Напомним, что организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, и предполагается, что он не прививался.

Теннисист прибыл в Австралию 5 января, но был задержан пограничной службой страны. Его виза не допускает въезда на «зеленый континент» без медицинского отвода от вакцинации. Во время австралийского карантина спортсмен находился в изоляции в одном из отелей Мельбурна. Он не имел права покидать территорию гостиницы.

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