Пограничная служба Австралии снова задержала Джоковича в Мельбурне

Отец первой ракетки мира Новака Джоковича сообщил, что пограничная служба Австралии снова задержала его сына в Мельбурне. Его слова передает в Twitter журналиста Ксения Павлович.

Ранее сообщалось, что суд Мельбурна отменил решение об аннулировании австралийской визы сербского теннисиста.

Напомним, что организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, и предполагается, что он не прививался.

Теннисист прибыл в Австралию 5 января, но был задержан пограничной службой страны. Его виза не допускает въезда на «зеленый континент» без медицинского отвода от вакцинации. Во время австралийского карантина спортсмен находился в изоляции в одном из отелей Мельбурна. Он не имел права покидать территорию гостиницы.

Также сообщалось, что несмотря на выигранную апелляцию, власти Австралии все равно могут выгнать спортсмена из страны.