Российская биатлонистка рассказала, что мешает ей показывать хорошие результаты

Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич прокомментировала итоги женской гонки преследования и объяснила, почему ей не удается занимать высокие места.

«У нашей команды на этом этапе отличные лыжи, большое спасибо сервис-бригаде, они нашли какой-то чудо-порошок. Ветровая обстановка сегодня позволяла работать на стрельбище. Но моя ошибка в том, что я недорабатываю последние выстрелы. И вчера пятым выстрелом промахнулась, и сегодня два раза. Этим я лишаю себя возможности занимать более высокие позиции», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

В этом сезоне для Казакевич лучшим результатом на этапах Кубка мира стало пятое место в смешанной эстафете, а среди индивидуальных гонок — девятая позиция в гонке преследования в Хохфильцене.

В завершившейся 9 января в немецком Оберхофе гонке преследования Казакевич стала 21-й, с отставанием от победительницы 2 минуты и 58 секунд. Из российских спортсменок лучшее время показала Валерия Васнецова. Она пришла к финишу 11-й. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд.

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