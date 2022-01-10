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Авербух объяснил, почему Коляда мог бы выиграть предстоящий ЧЕ

Авербух: у Коляды были все шансы выиграть ЧЕ, не будет главных конкурентов

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух считает, что Михаил Коляда имел все шансы на победу на предстоящем чемпионате Европы.

«Не думаю, что это критично для нашей сборной. Очень жаль Михаила: в прошлом году, когда он был в очень хорошей форме, чемпионат Европы просто не проводился. В этом году у Коляды были все шансы выиграть ЧЕ, не будет североамериканцев и японцев — главных конкурентов. Очень жаль, что такой большой и весомый титул обходит Коляду стороной», — передает слова Авербуха «Чемпионат».

Напомним, что 9 января стало известно о снятии Коляды с чемпионата Европы. 26-летний фигурист получил травму на тренировке. На предстоящем чемпионате Европы его заменит Андрей Мозалев.

На прошедшем чемпионате России Мозалев занял третье место, уступив только Михаилу Коляде и Марку Кондратюку, которые завоевали второе и первое место соответственно.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в столице Эстонии.

Ранее Татьяна Мишина, личный тренер фигуриста Михаила Коляды, рассказала о характере повреждения спортсмена в преддверии старта чемпионата Европы по фигурному катанию в Эстонии.

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