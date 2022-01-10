Норвежский биатлонист о ковиде у Латыпова: можно начинать плакать, но…

Биатлонист норвежской сборной Тарьей Бё поделился мнением о заражении россиянина Эдуарда Латыпова коронавирусной инфекцией.

«Можно, конечно, начинать плакать оттого, что произошло, но.... Надо искать во всем плюсы. Было бы гораздо хуже, если бы это приключилось с Эдуардом на две недели позже. Давайте считать, что ему хоть немного повезло и судьба дала ему шанс вернуться и выступить на Олимпиаде», — сказал Бё в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что российский биатлонист заразился коронавирусом 6 января, перед стартом пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. После заражения 27-летнего спортсмена изолировали от национальной команды.

В этом сезоне на счету Латыпова уже две серебряных и две бронзовых медали на этапах Кубка мира по биатлону. Больше наград в мужской сборной России в этом сезоне нет ни у кого.

9 января в немецком Оберхофе завершился пятый этап Кубка мира. В мужской гонке преследования победу одержал француз Фийон Майе. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, он финишировал пятым.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 12 по 16 января в немецком Рупольдинге.

Ранее тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов рассказал о состоянии Эдуарда Латыпова после сдачи положительного теста на коронавирус.