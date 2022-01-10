Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Названа причина затяжного COVID-19 01:28
Норвежский биатлонист о ковиде у Латыпова: можно начинать плакать, но… 01:20
Песков: Путину своевременно доложат об итогах женевской встречи России и США 01:18
Умерла певица и телеведущая Ирина Смольская 01:13
МИД Казахстана заявил об участии в протестах исламистов 01:09
В Италии Миранчука признали одним из худших в команде, несмотря на два... 01:02
В США заявили о приверженности принципу суверенитета стран 00:54
Тайский отель пригрозил туристке судом из-за критики в интернете 00:47
Траньков назвал адекватной замену Коляды на Мозалева 00:46
Житель Тульской области выставил на продажу кота за 9,5 млн рублей 00:35
Бесплатная ставка 1000 р.

В ФФККР считают, что Коляда сможет выступить на Олимпиаде

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Денис Гладков/«Газета.Ru»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал травму российского фигуриста Михаила Коляды в преддверии старта чемпионата Европы.

«Думаю, риска, что Коляда пропустит Олимпиаду, нет. Ориентировочное время восстановления — неделя, может, чуть больше. Надеюсь, эта травма не помешает ему выступить на Олимпийских играх», — передает слова Когана «Чемпионат».

Напомним, что 9 января стало известно о снятии Коляды с турнира. 26-летний фигурист получил травму на тренировке. Отмечается, что на турнире его заменит Андрей Мозалев, который на чемпионате России в Санкт-Петербурге занял третье место. Также Россию в соревнованиях мужчин представят Евгений Семененко и Марк Кондратюк.

Чемпионат Европы во второй раз пройдет с 10 по 16 января в столице Эстонии, в спортивном комплексе «Тондираба».

Коляда является серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане, а также бронзовым призером чемпионатов мира и Европы в мужском одиночном катании.

Ранее Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала произошедшее и оценила вариант замены Коляды на Мозалева.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть