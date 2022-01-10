В ФФККР считают, что Коляда сможет выступить на Олимпиаде

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал травму российского фигуриста Михаила Коляды в преддверии старта чемпионата Европы.

«Думаю, риска, что Коляда пропустит Олимпиаду, нет. Ориентировочное время восстановления — неделя, может, чуть больше. Надеюсь, эта травма не помешает ему выступить на Олимпийских играх», — передает слова Когана «Чемпионат».

Напомним, что 9 января стало известно о снятии Коляды с турнира. 26-летний фигурист получил травму на тренировке. Отмечается, что на турнире его заменит Андрей Мозалев, который на чемпионате России в Санкт-Петербурге занял третье место. Также Россию в соревнованиях мужчин представят Евгений Семененко и Марк Кондратюк.

Чемпионат Европы во второй раз пройдет с 10 по 16 января в столице Эстонии, в спортивном комплексе «Тондираба».

Коляда является серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане, а также бронзовым призером чемпионатов мира и Европы в мужском одиночном катании.

Ранее Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала произошедшее и оценила вариант замены Коляды на Мозалева.