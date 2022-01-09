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«Вашингтон» опубликовал видео настроя Овечкина на игру с «Миннесотой»

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Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» показал, как российский форвард Александр Овечкин настраивался на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд» (2:3 ОТ).

36-летний форвард собрал игроков в подтрибунном помещении и начал громко и протяжно кричать.

В этом матче россиянин сделал результативную передачу. Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ с 51 (24+27) очком. Он уступает лишь форвардам «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду, у обоих по 53 очка.

Капитан столичной команды занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 754 шайбы в карьере. На первом месте — Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее сообщалась, что Александр Овечкин обогнал Дино Сиссарелли по сыгранным матчам в НХЛ.

Овечкину удалось выйти на 101-е место по этому показателю. Теперь ближайшей целью для форварда является результат Стива Томаса (1235).

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Хоккей. НХЛ
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