Умерла серебряный призер Олимпиады-80 в лыжных гонках

Чемпионка мира по лыжным гонкам Нина Рочева умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщает сайт Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Рочева взяла серебро Олимпийских игр — 1980 в Лейк-Плэсиде в эстафете. Она завоевала золотую (1974) и бронзовую (1978) медали в эстафетных гонках на чемпионатах мира. Также Рочева является трехкратной чемпионкой СССР.

Лыжница завершила спортивную карьеру в 1980 году.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни советский тяжелоатлет и чемпион Олимпийских игр --1980 Виктор Мазин. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации тяжелой атлетики России.

Мазина не стало 8 января на 68-м году жизни.

Тяжелоатлет побеждал в розыгрыше Кубка СССР 1978 года, занимал второе место на VII летней Спартакиаде народов СССР и становился чемпионом страны в 1980 году.

На Олимпийских играх в Москве он завоевал золотую награду в весовой категории до 60 кг. Установил олимпийский рекорд в рывке — 130 кг и новый олимпийский рекорд для штангистов полулегкого веса — 290 кг.