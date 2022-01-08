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Стало известно, когда сборная России по хоккею объявит состав на Олимпиаду-2022

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о плане подготовки команды к Олимпийским играм — 2022 в Пекине.

«Сразу после заезда в Новогорск 20 января сдаем анализы, и только после их результатов мы сможем передвигаться по базе. В Новогорске будет организован «пузырь», сбор будет закрытый. Плюс к этому планируем ежедневное тестирование хоккеистов, тренерского штаба и персонала.

Первые два дня потратим на сбор информации по ребятам и на восстановление. После этого приступим к работе по уже расписанным тренировочным микроциклам.

Также в Новогорске запланированы два контрольных матча. Состав из 25-ти человек на Олимпийские игры мы должны объявить 23-го января. В Пекин вылетаем вечерним рейсом второго февраля», — приводит слова Ковальчука пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Сборная России сыграет в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался за перенос Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

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Хоккей. Сборная России
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