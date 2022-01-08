Сборная России выиграла супермикст на этапе Кубка мира по биатлону

Российские биатлонисты Кристина Резцова и Антон Бабиков выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Отечественные биатлонисты совершили 12 промахов на огневых рубежах и пробежали один штрафной круг.

Второй к финишу пришла команда Австрии, в составе которой выступили Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер. Бронзу завоевали украинские спортсмены Дарья Блашко и Артем Тищенко.

В последний раз россияне брали медаль или выигрывали сингл-микст на Кубке мира 6 февраля 2015 года на этапе в чешском Нове-Место. Тогда победу одержали Алексей Волков и Яна Романова.

Ранее сообщалось, что национальная команда по биатлону заняла пятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. За национальную команду бежали Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Победу в гонке одержала Норвегия, сборная Белоруссии пришла к финишу второй, а замкнули тройку лучших представители Франции.

Шестой этап Кубка мира состоится с 12 по 16 января в немецком Рупольдинге.