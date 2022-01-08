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Умер чемпион Игр-1980 в составе сборной СССР

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Дмитрий Донской/РИА «Новости»

Ушел из жизни советский тяжелоатлет и чемпион Олимпийских игр --1980 Виктор Мазин. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации тяжелой атлетики России.

Мазина не стало 8 января на 68-м году жизни.

Тяжелоатлет побеждал в розыгрыше Кубка СССР 1978 года, занимал второе место на VII летней Спартакиаде народов СССР и становился чемпионом страны в 1980 году.

На Олимпийских играх в Москве он завоевал золотую награду в весовой категории до 60 кг. Установил олимпийский рекорд в рывке — 130 кг и новый олимпийский рекорд для штангистов полулегкого веса — 290 кг.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров Кристиан Гилли из Италии погиб в результате несчастного случая, произошедшим с ним на охоте.

Как сообщает источник, 6 января 19-летний спортсмен находился на охоте недалеко от Пизы. Когда Гилли наклонился, чтобы поднять свою винтовку, он случайно выстрелил себе в живот. Находившиеся рядом с ним друзья вызвали скорую, итальянец был доставлен в больницу, однако скончался во время операции.

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