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Устюгов помог швейцарскому лыжнику во время гонки на Ski Classics

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holodoktv/Instagram

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов помог лыжнику из Швейцарии, у которого сломалась палка во время гонки на 62 км классическим стилем в рамках марафонской серии Ski Classics в итальянском Сесто-Виллабассе.

Арно Дю Паскье сломал палку, а россиянин, стоявший вдоль трассы, отдал швейцарцу инвентарь. Момент попал в трансляцию соревнований, сообщает «Чемпионат.com».

Напомним, Устюгов полностью пропустил многодневку «Тур де Ски», готовясь к Олимпийским играм – 2022, лыжник провел тренировочный сбор в итальянском Тоблахе.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что отменен этап Кубка мира по лыжам во французском Ле Рус, который должен был состояться с 14 по 16 января.

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