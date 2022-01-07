Два регбиста казанской «Энергии» погибли в ДТП

Регбисты казанской «Энергии» погибли в ДТП в Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России (ФРР).

Сообщается, что в аварии погибли двое юных спортсменов и мать одного из регбистов. Двое детей выжили и были доставлены в больницу.

«Ребята возвращались с рождественского турнира из Пензы, из пяти человек, находившихся в машине, выжили двое детей, которые доставлены в больницу. От имени всего регбийного сообщества соболезнуем семьям погибших и пострадавших в этой трагедии. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Ранее новозеландец Шон Уэйнуи скончался в результате ДТП. Автомобиль звездного регбиста врезался в дерево неподалеку от города Тауранга.

В июне Уэйнуи установил рекорд чемпионата Супер регби, когда стал первым игроком, забившим пять попыток в одном матче в составе «Чифс» против австралийского «Уаратаз».