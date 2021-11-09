Карпин: мы уже не надеемся на Дзюбу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о невызове форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы на ноябрьские матчи национальной команды, передает «Чемпионат.com».

«Мы надеялись тогда, когда включили его в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов. А сейчас уже не надеялись», — сказал Карпин.

Встреча между сборными России и Кипра состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. 14 ноября российские футболисты в Сплите сыграют с Хорватией.

Сборная России лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее футболист сборной России Вячеслав Караваев рассказал, поменялась ли атмосфера в сборной без форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.