Тарасова: Авербух, спасибо тебе за Милохина и Медведеву — таких необыкновенных

Заслуженный тренер СССР, судья «Ледникового периода» Татьяна Тарасова высоко оценила романтичное выступление двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина в седьмом выпуске шоу. Слова Тарасовой передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Илюша Авербух, Лена Масленникова (постановщики номера. — «Газета.Ru»), спасибо вам большое за них — таких необыкновенных. Таких, которые катаются шепотом. Которые понимают каждый звук музыки. Которые технически делают уже то, что ни ей, ни ему никогда не давалось и не нужно было раньше. Они делают очень точные поддержки в этой музыке и приземляются на одну ногу. Это невероятно, потому что эти два человека никогда не были связаны с этими поддержками, которые изучают по десять лет. Так музыкально! Так трогательно, как могут только они», — сказала Тарасова.