Стал известен фаворит в борьбе за Алексея Миранчука

Клуб итальянской Серии А «Торино» стал главным фаворитом в борьбе за российского игрока «Аталанты» Алексея Миранчука, передает Il Giorno.

Отмечается, что «Торино» собирается арендовать Миранчука на 18 месяцев с опцией дальнейшего выкупа. Также на россиянина претендует итальянский «Сассуоло».

В текущем сезоне чемпионата Италии «Торино» занимает 12-е место, набрав 14 очков.

В нынешнем сезоне Серии А россиянин принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В основном составе команды он появился в двух играх. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Миранчука составляет €13,5 млн.

При этом в СМИ также появилась информация, согласно которой «Аталанта» хочет отправить российского хавбека в аренду, но не планирует его продавать, так как рассчитывает на него в будущем.

Ранее спортивный директор «Сампдории» Карло Ости заявил, что клуб не собирается арендовать российского полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».