Булыкин объяснил, почему Карпин продолжает вызывать в сборную Миранчука

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» высказался о том, почему главный тренер сборной России Валерий Карпин продолжает вызывать полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в расположение национальной команды, несмотря на отсутствие игровой практики.

Напомним, что при вступлении в должность наставника сборной России Валерий Карпин пообещал не включать в список потенциальных кандидатов тех, кто не получает игровое время в своих клубах.

«Карпин знает его возможности, он подходит под его игровую философию. Понятное дело, что если ты играешь в основе, то у тебя есть игровой тонус. А если ты не играешь, то можешь рассчитывать только на место в запасе.

Все знают потенциал Миранчука, на что он способен. Нахождение в сборной может помочь ему вновь раскрыться и обрести уверенность.

Ему главное — играть и чувствовать доверие тренера. Не столь важно, в каком чемпионате он решит продолжить играть — Италия это будет или Испания с Германией. Когда он получит игровое время и будет знать, что нужен тренеру, то тогда все наладится», — заявил Булыкин.

Ранее Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе Алексея Миранчука в другой клуб в предстоящее зимнее трансферное окно.