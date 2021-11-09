Каменский рассказал, когда Овечкин сможет догнать Ягра по голам в истории НХЛ

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский считает, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уже в нынешнем сезоне сможет догнать Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Слова Каменского передает ТАСС.

«Думаю, что по силам догнать Ягра, и хочу пожелать ему этого. Он хорошо подготовился перед сезоном — и физически, и морально. Не думаю, что он уделяет внимание этим рекордам, он просто выходит и показывает тот хоккей, в который любит и умеет играть», — сказал Каменский.

В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сейрбз» Овечкин забросил 741-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге и сравнялся по голам с Бреттом Халлом, с которым они теперь делят четвертое место в списке лучших снайперов лиги.

Следующей целью Овечкина является именитый чешский форвард Яромир Ягр, который за свою карьеру в Лиге забросил 766 шайб. Лидером снайперской гонки является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Ранее бывший нападающий ряда клубов НХЛ Бретт Халл выразил мнение, что сравнявшийся с ним по заброшенным шайбам Овечкин не является уникальным игроком.