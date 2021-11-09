Овечкин вышел на пятое место по числу голевых передач среди россиян в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на пятое место по числу голевых передач в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди российских хоккеистов.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сейрбз» (4:2, идет третий период) российский форвард ассистировал партнеру по команде Тому Уилсону. Эта голевая передача стала для капитана «столичных» 599-й в карьере в НХЛ. По данному показателю Овечкин сравнялся с Алексеем Ковалевым.

Лидером по этому показателю является Сергей Федоров — 696. Следом идут Евгений Малкин (680), Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604).

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 741-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге и догнал Бретта Халла в списке лучших снайперов Лиги. Теперь хоккеисты делят между собой четвертое место по количеству оформленных голов в НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.