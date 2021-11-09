Глейхенгауз не смог дать конкретного ответа о травме Трусовой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал повреждение российской фигуристки Александры Трусовой, передает Sport24.

Из-за травмы спортсменка, которая заявила в свою программу пять четверных прыжков, была вынуждена сняться с этапа Гран-при в Токио.

«У Саши болит нога. К сожалению, меня две недели не было в Москве, поэтому более точно может ответить Сергей Викторович (Дудаков). Мы на связи, но более конкретно по ее ноге я не могу ничего сказать», — заявил Глейхенгауз.

Ранее сообщалось, что Трусова не примет участия на этапе Гран-при в Токио.

Фигуристка получила стрессовый перелом одной из костей стопы. С травмой она выступила на этапе Гран-при в США Skate America, где заняла первое место.

Этап в Японии пройдет с 12 по 14 ноября. Россию в женском одиночном катании представит Дарья Усачева.

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).