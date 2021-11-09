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Агент Гурцкая — о Ваноли в «Спартаке»: надо было звать собаку Конте

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Global Look Press

Известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая критично отозвался о возможном назначении новым главным тренером московского «Спартака» Паоло Ваноли, который до этого работал в тренерском штабе Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

О переговорах Ваноли со «Спартаком» в своем Twitter рассказал журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин.

«Паоло Ваноли — это кот в мешке еще больше, чем Руй Витория. К этой истории я не имею никакого отношения. Параллели с Каррерой? Тогда уже надо было позвать собаку Конте — она проводит с Конте еще больше времени. Это просто глупо, если его берут из-за того, что он помощник Конте», — заявил Гурцкая в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

Действующим главным тренером «Спартака» является португалец Руй Витория. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набравшие 19 очков, занимают девятое место в турнирной таблице первенства. В матче 14-го тура чемпионата страны столичный клуб дома сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

Ранее сообщалось, что агент тренера Паоло Ваноли Андреа Д'Амико прокомментировал информацию о возможном назначении итальянского специалиста на пост главного тренера московского «Спартака».

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