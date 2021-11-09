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Первый открытый гей в профессиональном футболе боится ехать в Катар на ЧМ-2022

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Naseem Zeitoon/Reuters

Полузащитник «Аделаиды Юнайтед» Джош Кавалло признался, что его пугает возможная поездка в Катар на чемпионат мира по футболу — 2022 в составе национальной сборной Австралии.

В конце октября этого года хавбек выступил с заявлением и сделал каминг-аут, став первым открытым футболистом-геем в профессиональном футболе. Он поделился, что знает о суровых законах Катара, которые подразумевают смертную казнь для геев, поэтому не очень хочет ехать на чемпионат мира в эту страну.

«Одно из величайших достижений профессионального футболиста — это играть за свою страну. Но знать, что это страна не поддерживает геев и подвергает риску их жизни — это меня пугает и заставляет делать переоценку: что важнее — моя жизнь или сделать что-то действительно хорошее в карьере?» — поделился футболист в подкасте Today in Focus.

Австралия пока не гарантировала себе выход на мировое первенство, однако национальная сборная очень близка к этому. Кавалло представлял сборную только на молодежном уровне и пока еще не получал вызова в основную команду.

Ранее сообщалось, что бывший футболист испанской «Мурсии» направил в редакцию издания Cadena Ser письмо, в котором признался в своей бисексуальности. Также игрок добавил, что со стороны может казаться, что говорить об этом необязательно, но, к сожалению, сейчас это не совсем так.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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