Косторная — об удалении поста с благодарностью Тутберидзе: ничего комментировать не буду

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная отказалась комментировать удаление своего поста в Instagram, где она благодарит своих тренеров — Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза после этапа Гран-при в Канаде.

«Спасибо за поддержку, все хорошо. Ничего комментировать на эту тему я не буду», — заявила спортсменка, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

На втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, который прошел в Ванкувере, Косторная набрала по сумме двух программ 214,54 балла и заняла третье место в соревнованиях одиночниц. После этого она опубликовала пост с благодарностями.

«Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю», — написала спортсменка в посте, которого теперь нет на ее странице в соцсети.

8 ноября Глейхенгауз дал интервью, в котором достаточно резко высказался о благодарных словах фигуристки в социальных сетях.

«Если бы это еще больше, скажем так, прокладывалось не в благодарности в Instagram, а в тренировочном процессе... Нам не нужна от нее благодарность, наша задача помочь ей достичь максимума, и когда у нас это получится, она покажет себя во всей красе», — приводит слова хореографа ТАСС.

Ранее сообщалось, что Косторная удалила запись в Instagram с благодарностью Тутберидзе.