Игрок «Спартака» Умяров заявил, что судейство в России делает меньше борьбы

Полузащитник московского «Спартака» высказался о работе арбитров в матче 14-го тура чемпионата России против столичного «Локомотива».

«Самое обычное. Вы видите это каждый матч. Наверное, судейство в России делает меньше борьбы», — цитирует Умярова «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом», прошедшая на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе красно-зеленых мяч забил нидерландский нападающий Гирано Керк. У хозяев отличился Наиль Умяров. На 35-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник хозяев Руслан Литвинов.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 25 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 19 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» примет грозненский «Ахмат», а «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал судейство в матче «Спартака» с «Локомотивом» бестолковым.