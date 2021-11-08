Вратарь «Локомотива» Гильерме заявил, что ему запретили общаться с журналистами

Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» (1:1) заявил, что ему запретили общаться с журналистами.

«Почему игроки и руководство не хотят говорить с журналистами? Я не хочу высказываться, мне нельзя. Спросите у руководства, почему они молчат. Я не знаю.

Почему руководство заставляет игроков не общаться с прессой? Я не хочу говорить. Мне запретили», — приводит слова вратаря «РБ Спорт».

Напомним, встреча, прошедшая на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе красно-зеленых мяч забил нидерландский нападающий Гирано Керк. У хозяев отличился Наиль Умяров.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 25 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 19 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» примет грозненский «Ахмат», а «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Ранее хавбек «Спартака» Руслан Литвинов принес извинения за свое удаление в матче с «Локомотивом».