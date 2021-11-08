Джикия ответил на вопрос, давят ли на команду слухи об отставке Витории

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как в команде реагируют на постоянные слухи о возможном увольнении главного тренера красно-белых Руя Витории.

«Отвлекают ли слухи об отставке тренера? Я ничего не читаю. Перестал читать неофициальные вбросы. Не обращаю на них внимания.

Давит ли серия без побед на команду? Победы будут», — приводит слова футболиста «СЭ».

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), которая прошла на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе «железнодорожников» мяч забил нидерландский нападающий Гирано Керк. У хозяев отличился Наиль Умяров.

На 35-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.

После 14 туров «Спартак» с 19 баллами располагается на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Ранее экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал результат матча, в котором «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом».