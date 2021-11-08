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Российско-украинская команда NaVi выиграла чемпионат мира по CS:GO

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Владимир Астапкович/ РИА «Новости»

Команда Natus Vincere (NaVi), в состав которой входят киберспортсмены из России и Украины, выиграла чемпионат мира по компьютерной игре CS:GO — турнир PGL Major Stockholm 2021. Об этом сообщается на сайте команды.

В финале турнира NaVi обыграли G2 Esports со счетом 2:0 по картам (16:11 на Ancient и 22:19 на Nuke).
Эта победа принесла Natus Vincere $1 млн призовых. G2 за второе место получили только $300 тыс.

В состав победителей турнира входят россияне Кирилл Михаилов (Boombl4), Денис Шарипов (electronic), Илья Залуцкий (Perfecto), а также украинцы Александр Костылев (s1mple) и Валерий Ваховский (B1t).

Помимо NAVI, на турнире выступали еще четыре команды из СНГ. Gambit Esports заняли 3-4 место, Virtus.pro — 5-8-е, Entropiq — 9-11-е, а Team Spirit — 17-19-е.

Турнир прошел в Швеции с 26 октября по 8 ноября. 24 коллектива разыграли призовой фонд в размере $2 млн.

Ранее сообщалось, что российская команда Team Spirit выиграла The International 10 — чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2. В финале турнира коллектив обыграл китайский клуб PSG.LGD со счетом 3:2.

Team Spirit, в составе которой выступают россияне Collapse (Магомед Халилов), Miposhka (Ярослав Найденов), TORONTOTOKYO (Александр Хертек), а также украинцы Yatoro (Илья Мулярчук) и Mira (Мирослав Колпаков), заработала за турнир более $18,2 млн призовых.

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