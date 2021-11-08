Медведев во время финала «Мастерса» сказал болельщику, что у того нет мозгов

Российский теннисист Даниил Медведев остался недоволен действиями одного из болельщиков во время финального матча «Мастерса» в Париже с сербом Новаком Джоковичем.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу Джоковича. Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут.

«Намного проще наслаждаться жизнью, когда у тебя нет мозгов. Можно кричать – какая разница, что человек подает? Кричишь и наслаждаешься жизнью. Каково это, интересно? Хотел бы побыть на его месте, чтобы понять это», — приводит слова россиянина «Чемпионат.com».

В личных встречах между Медведевым и Джоковичем счет стал 6:4 в пользу первой ракетки мира. Последний раз теннисисты встречались между собой в финале US Open — 2021. Тогда Медведев одержал убедительную победу в трех сетах.

Отметим, что в прошлом году парижский турнир выиграл именно 25-летний россиянин.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Призовой фонд теннисного турнира в Париже составил €2 603 700.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев пошутил по поводу тренировок с сербом Новаком Джоковичем.