Слуцкий рассказал о травме игрока сборной России

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что защитник команды и сборной России Илья Самошников получил травму голеностопа в матче 13-го тура чемпионата России против московского ЦСКА.

«В концовке матча с ЦСКА он получил травму голеностопа. Думали, что обойдется только гематомой. Но, к сожалению, повреждение оказалось серьезнее. Поэтому он не попал в заявку на матч», — цитирует Слуцкого «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Самошников принял участие в 13 матчах, в которых забил один мяч.

В заключительных матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России сыграет с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

Сборная России лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее сообщалось, что экс-форвард московского «Спартака» Веллитон не стал игроком сборной России из-за вратаря столичного ЦСКА и экс-футболиста национальной команды Игоря Акинфеева.