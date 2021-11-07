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Семак заявил, что «Зенит» не наиграл на победу с «Уралом»

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Официальный сайт «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 14-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала».

«Игра не получилась, моменты не реализовывались. Нужно было прибавлять. В перерыве сделали изменения, но удаление спутало карты. На победу не наиграли сегодня. Такое качество недопустимо», — приводит слова специалиста Sport24.

Встреча между «Уралом» и «Зенитом», прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 0:0. На 51-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил бразильский полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо.

После 14 туров подопечные Сергея Семака набрали 30 очков и занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с 11 очками расположился на последнем месте.

В следующем туре чемпионы России на своем поле примут «Нижний Новгород». Матч состоится 19 ноября в 19.00 мск. «Урал» встретится с «Крыльями Советов» в Самаре 20 ноября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 14.00 мск.

Ранее экс-нападающий сборной России Павел Погребняк сравнил игру «Зенита» в матчах с московскими клубами и «Ювентусом».

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Футбол. Чемпионат России
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