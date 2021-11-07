Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной боли 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается «еврозима» 05:45
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины на фанеру из России 05:41
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили с сестрами и вернули... 05:20
Хави может повлиять на возможное возвращении Месси в «Барселону» 05:19
«Известия»: российские банки заработали на инфляции более триллиона... 05:03
Бесплатная ставка 1000 р.

В Красноярске во время футбольного матча мужчина выстрелил в 17-летнего игрока

close
100%
Depositphotos

В Красноярске во время матча школьного футбольного турнира мужчина выстрелил из травматического пистолета в 17-летнего игрока. Об этом сообщает NGS24.

Инцидент произошел вечером 6 ноября во дворце спорта «Изумруд». Как пишет издание, во время матча отец одного из игроков начал выкрикивать замечания в адрес команды-соперника. Один из ее футболистов отреагировал на слова и получил в плечо выстрел из травматического пистолета.

Пострадавший был госпитализирован. В полиции сообщают, что молодой человек уже покинул больницу и находится дома.

«Вот такие эмоции от игры иногда бывают. Подобное у нас происходит впервые. Говорят, что пистолет был не огнестрельный, а с резиновыми пулями. Мы сами мало что знаем», — прокомментировали инцидент в спорткомплексе.

Ранее сообщалось, что болельщики «Гремио» после поражения на своем поле от «Палмейраса» в матче 29-го тура чемпионата Бразилии выбежали на поле и стали ломать оборудование для работы системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть