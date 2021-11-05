Плющев: Овечкин подготовился к этому сезону лучше, чем к предыдущему

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о результативности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который минувшей ночью забросил десятую шайбу в десяти играх регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Специалист сравнил этот показатель с предыдущим сезоном, когда российский форвард забросил 24 шайбы в 45 матчах регулярки.

«Саша — профессионал, он уже доказывал свою состоятельность в хоккее. То, что в прошлом году у него не удался сезон, не показатель для хорошего мастера, который прекрасно знает, что он может и как он может. К этому сезону, видимо, он подготовился лучше, чем это было в прошлом сезоне, и показывает тот результат, которого от него все ждут», — сказал Плющев «Газете.Ru».

Александр Овечкин войдет в состав сборной России на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Олимпийское золото — единственный трофей на уровне национальных команд, который Овечкину до сих пор не покорился. Владимир Плющев, однако, не считает, что перспектива сыграть на Олимпиаде подстегивает Овечкина.

«Не думаю, что Олимпиада психологически влияет. Люди готовятся к внутреннем сезону, а Олимпиада будет позже», — заключил Плющев.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт раскритиковал выступление российского вратаря Ильи Самсонова.