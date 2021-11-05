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Губерниев — о конфликте с Бузовой: это была провокация, троллинг

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«Матч ТВ»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о провокациях со своей стороны.

«Конечно, иногда я хайпую, что говорить. Вот до сих пор обсуждают историю с Бузовой. Не буду скрывать, это была провокация, троллинг. Хотя я этого делать не планировал, просто среагировал на какие-то ее слова. Но Бузова не первый день на телевидении, и я рассчитывал на адекватную реакцию.

Ведущий, шоумен должен уметь держать удар. Например, она могла все в шутку перевести, ответить в том же стиле. А вместо этого обиделась, расплакалась, стала давить на жалость. По-моему, это непрофессионально. Но, думаю, мы еще с ней что-нибудь вместе замутим, споем какую-нибудь песню», — приводит слова телеведущего 7days.ru.

Напомним, конфликт между Губерниевым и Бузовой произошел во время чемпионата Европы — 2020 по футболу. Певица посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась.

Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко заявил, что никогда не подаст руки Дмитрию Губерниеву.

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