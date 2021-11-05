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Олимпийская чемпионка Тотьмянина ответила на вопрос о своем идеальном выходном

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tatianatotmyanina/Instagram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина после ледового шоу »Анна Каренина» в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, какой для нее идеальный выходных.

«Один день — это не выходной. Когда ты начинаешь работать очень активно — а с июля месяца мы работаем очень активно, а сейчас вообще сумасшедший график у нас, проходят репетиции Ледникового периода, съемки, сегодня премьера Анны Карениной. И в течение 2 недель если найдется часов 5 сна в сутки, то это будет замечательно. И когда ты запускаешь этот поезд, останавливаться очень сложно на один день.

Поэтому идеальный выходной, наверное, будет все-таки в январе, когда будет отпуск недели две-три», — сказала Тотьмянина.

Спектакль «Анна Каренина» впервые прошел в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. В Москве представление продлится до 14 ноября.

В шоу примут участие Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров и другие олимпийские чемпионы и победители чемпионатов мира.

Ранее Тотьмянина заявила, что в своей день рождения, который прошел 2 ноября, находилась в узком кругу людей.

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