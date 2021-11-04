Игрок «Колорадо» Ничушкин готов судиться с WADA из-за возможной дисквалификации за допинг

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Валерий Ничушкин готов судиться со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за возможной дисквалификации за допинг, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Валерий Ничушкин не собирается признавать свою вину в том, чего не совершал. Игрок готов судиться с WADA из-за возможной дисквалификации», — заявил источник.

Стоит отметить, что дисквалификация не скажется на карьере игрока в НХЛ. Лига не принимает во внимание дисквалификации, наложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Валерий Ничушкин сдал положительную допинг-пробу.

«Все мои предсказания сбываются! Опозорились после Олимпиады? Опозорились. Нас лишили медалей, лишили гимна, лишили флага. WADA осталось только название страны поменять, и все!» — сказал Тихонов.