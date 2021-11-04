Экс-тренер «Локомотива»: с более классным соперником «Локо» было бы несдобровать

Бывший тренер московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал ничейный результат «железнодорожников» в матче группового этапа Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

«Хорошая игра. Если «Локомотив» этот настрой и борьбу перенесет на чемпионат России, он прицепится к «Зениту». Было много борьбы, причем я давно такой борьбы не видел со стороны «Локомотива». Может быть, это элемент требований тренера, но цеплялись за мяч в центральной зоне так, чтобы не дать сопернику организовать атаку. Да, не всегда выигрывали, но сам подход и зрелищный, и энергозатратный. В начале игры я думал, сколько выдержит команда в таком темпе. Получилось волнами. Но игра, несомненно, «Локомотиву» в плюс.

Хотя могли как проиграть, так и выиграть. Это что-то невообразимое было, когда с углового вратарь вытащил. Но будь соперник покласснее, будь у него более уравновешенные и спокойные игроки, «Локомотиву» было бы несдобровать. Могли бы много получить неприятностей, были очень опасные атаки. Но считать голевые моменты – это общее, а счет на табло», — передает слова Билялетдинова корреспондент «Газеты.Ru».

Встреча завершилась со счетом 1:1.