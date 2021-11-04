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Медведева рассказала, чем полезно для Милохина участие в «Ледниковом периоде»

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Пресс-служба Первого канала

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, чем полезно для Дани Милохина участие в шоу «Ледниковый период».

«Думаю, что для Дани проект полезен, так как сейчас его окружает много взрослых людей, спортсменов. Все-таки, спортсмены в своей жизни многое прошли и, так сказать, с высоты своего опыта соревнований всегда могут подсказать, где нужно сконцентрироваться», — передает слова Медведевой корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему не согласен с замечанием члена жюри — олимпийской чемпионки Татьяны Навки — о том, что у Евгении Медведевой и Дани Милохина было недостаточно парного катания в третьем выпуске шоу. Тогда они катались в образе Джокера и Харли Квинн.

«Я не могу с этим согласиться. Мы, конечно, учли ее слова, но я не совсем согласен с Татьяной, потому что у ребят были и парные элементы. Кроме того, давайте не будем забывать, что они катались с предметом — битой, — а это делать очень сложно. И то, что они прокатались весь номер с этой бейсбольной битой в руках, да еще и не просто держали ее, а обыгрывали, для данного этапа уже подвиг. Женя и Даня катались в паре, насколько могли», — сказал Ставиский.

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