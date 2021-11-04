Российскому форварду «Колорадо» грозит четырехлетняя дисквалификация за допинг

Российскому форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерию Ничушкину грозит четырехлетняя дисквалификация за положительную допинг-пробу, которую он сдал в 2013 году, передает «Чемпионат.com».

Стоит отметить, что дисквалификация не скажется на карьере игрока в НХЛ. Лига не принимает во внимание дисквалификации, наложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

В текущем сезоне НХЛ Ничушкин провел один матч, отметившись одной результативной передачей.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что дисквалифицированный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов может сыграть на Олимпийских играх — 2022, которые пройдут в Пекине.

«Мы каждый день контактируем и с лигой, и с профсоюзом игроков НХЛ. Илья Ковальчук полностью занимается этим вопросом. У нас в ближайшее время, к концу этой недели, будет полная информация. Могу сказать честно, шансы есть, что Кузнецов может сыграть в Пекине. Но просто надо понимать, какие именно сделать правильные шаги. А сегодня мы с Кузнецовым еще раз встретимся и снова поговорим», – заявил Жамнов.