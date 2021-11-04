Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Российская порноактриса оценила внешние данные Криштиану Роналду 18:09
Путин заявил, что Белоруссия для России — братская страна 18:08
Лукашенко заявил, что Россия Белоруссия приступают к перезагрузке совместного... 17:59
Путин заявил, что Крым и Севастополь «навсегда теперь с Россией» 17:57
Футбольный агент: Карпин с Глебовым поставили сборную Россию под угрозу... 17:56
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного... 17:52
В США арестовали аналитика Данченко, связанного с досье на Трампа 17:51
24-летний боксер умер после нокаута 17:40
Крымские чиновники ревакцинировались перед встречей с Путиным 17:30
«Помоги себе сам»: минздрав австралийского штата рассказал о пользе... 17:29
Бесплатная ставка 1000 р.

Турецкие фанаты раскритиковали Карасева за работу на матче «Спортинг» — «Бешикташ»

close
100%
Attila Kisbenedek/Reuters

Фанаты турецкого «Бешикташа» обвинили российского арбитра Сергея Карасева за поражение их команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против португальского «Спортинга».

Встреча завершилась со счетом 4:0.

» Карасев, какой же ты умственно отсталый судья», «Этот сукин сын Карасев показал карточку за безупречный перехват мяча», — пишут фанаты в Twitter.

Карасев входит в число лучших арбитров мира, в 2018 году рефери отсудил полуфинальный матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Марсель», также он отработал одну игру на чемпионате мира в России.

Недавно рефери работал на матчах Евро-20200, в частности был главным судьей на игре 1/8 финала Нидерланды – Чехия (0:2).

После этого судья отработал матч за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 – по пенальти).

Ранее итальянские болельщики раскритиковали российского арбитра Сергея Карасева за судейство в матче 1/2 финала Лиги наций против Испании (1:2).

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть