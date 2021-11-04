Турецкие фанаты раскритиковали Карасева за работу на матче «Спортинг» — «Бешикташ»

Фанаты турецкого «Бешикташа» обвинили российского арбитра Сергея Карасева за поражение их команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против португальского «Спортинга».

Встреча завершилась со счетом 4:0.

» Карасев, какой же ты умственно отсталый судья», «Этот сукин сын Карасев показал карточку за безупречный перехват мяча», — пишут фанаты в Twitter.

Карасев входит в число лучших арбитров мира, в 2018 году рефери отсудил полуфинальный матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Марсель», также он отработал одну игру на чемпионате мира в России.

Недавно рефери работал на матчах Евро-20200, в частности был главным судьей на игре 1/8 финала Нидерланды – Чехия (0:2).

После этого судья отработал матч за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 – по пенальти).

Ранее итальянские болельщики раскритиковали российского арбитра Сергея Карасева за судейство в матче 1/2 финала Лиги наций против Испании (1:2).