Российского футбольного арбитра Карасева назвали лучшим судьей Европы

Российский футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судье Сергее Карасеве, передает «Чемпионат.com».

«Карасев дойдет до финала ЛЧ, если европейские судьи продолжат устраивать такой цирк. Пока он лучший в Европе. Маккели и Оливер устраивают клоунаду. Брых вроде бы вернулся, но это еще не точно, куда-то пропал Чакыр», — сказал Федотов.

Карасев входит в число лучших арбитров мира, в 2018 году рефери отсудил полуфинальный матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Марсель», также он отработал одну игру на чемпионате мира в России.

Недавно рефери работал на матчах Евро-2020, в частности был главным судьей на игре 1/8 финала Нидерланды – Чехия (0:2).

После этого судья отработал матч за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 – по пенальти).

Ранее российский арбитр ФИФА Сергей Карасев в передаче «Вечерний Ургант» ответил на вопрос о любимой команде.