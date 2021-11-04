Глушаков рассказал, какой тренер нужен «Спартаку»

Полузащитник подмосковных «Химок» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о том, какой тренер нужен московскому «Спартаку».

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России.

«Федуну нужно попасть в точку со специалистом. Президенту нужен человек, который будет душой переживать за красно-белых, соберет команду, будет иметь желание показывать стиль и подберет игроков с философией такого футбола. Хорошую команду можно сделать», – заявил футболист в интервью передаче «Футбол России».

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В 13 турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел пять поражений и занимает девятое место.

В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдет 7 ноября в Москве на «Открытие Арене». 4 ноября красно-белые сыграют с «Лестером» в рамках Лиги Европы.

Ранее Денис Глушаков заявил, что ему больно смотреть на «Спартак» в этом сезоне.