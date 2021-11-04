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Витория пообещал новую стратегию для «Спартака» в матче с «Лестером»

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Armando Franca/AP

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

«Мы разобрали игру, поняли, почему уступили. В завтрашней игре будет иная стратегия. Мы должны быть сконцентрированными, уделить внимание мельчайшим деталям. Потому что на таком уровне именно детали могут иметь решающее значение. Что касается московского матча — если команда забивает три мяча «Лестеру», то она должна побеждать», — приводит слова португальца «СЭ».

Напомним, матч «Лестер» — «Спартак» состоится 4 ноября на стадионе «Кинг Пауэр». Начало в 23:00 (мск). В матче третьего тура, который прошел в Москве, красно-белые уступили со счетом 3:4.

После трех туров у «Лестера» четыре очка и третье место, у москвичей три очка и четвертое место.

Ранее сообщалось, что Руй Витория ответил на вопрос о нестабильности красно-белых.

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Футбол. Лига Европы
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