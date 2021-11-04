Гимнастка Мельникова рассказала о внимании со стороны мужчин в социальных сетях

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о внимании со стороны мужчин в Instagram. Слова Мельниковой передает Lenta.ru.

«Замуж звали. Если честно, я в последнее время перестала читать личные сообщения, раз в два дня могу зайти, пару сообщений посмотреть и все», — сказала Мельникова.

21-летняя спортсменка на минувшем мировом первенстве завоевала золотую, серебряную и бронзовую награды.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье 2021, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, двукратный серебряный призер чемпионата мира в командном первенстве (2018, 2019), двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в личном многоборье и вольных упражнениях, двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года, четырехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018, 2021).

Ранее Ангелина Мельникова рассказала о скандальном судейском решении на чемпионате мира в японском Китакюсю.