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Клопп: мне не понравилась удаление игрока «Атлетико», не хочу играть против 10 футболистов

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Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, комментируя победу над «Атлетико» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов, заявил, что ему не понравилось удаление игрока мадридцев. Слова Клоппа передает BT Sport.

«Я считаю, что мы провели почти идеальную игру. Забивали голы в нужное время. У нас были фантастические моменты, особенно от Садио Мане. Красная карточка игроку мадридцев мне не понравилась, потому что я не хочу играть против команды, в которой всего 10 спортсменов. В итоге мы выиграли 2:0, и это была отличная ночь», — сказал Клопп.

На 36-й минуте защитник «Атлетико» Фелипе получил красную карточку.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию мачта.

Таким образом, «Ливерпуль» одержал победу во всех матчах Лиги чемпионов в этом сезоне и занимает первую строчку, набрав 12 очков. «Атлетико» располагается на третьей позиции, имея в активе четыре очка.

В следующем матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Порту». Встреча пройдет 24 ноября в Англии. В этот же день «Атлетико» в следующей игре сыграет с «Миланом».

Ранее «Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью (2:2) в мачте четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Футбол. Лига чемпионов
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