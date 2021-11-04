Чемпион UFC Усман высказался о проведении боя с Чимаевым

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Камару Усман на медиа-дне к UFC 268 ответил на вопрос о возможном поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Что касается меня, я уже пришел к пониманию, как много этот спорт забирает у меня. Я не видел свою дочь 9 недель. Facetime — конечно, помогает немного, но это не то. Поэтому не знаю, как долго еще я готов этим заниматься. Они должны убедить меня, что все это мне по-прежнему нужно. И если Чимаев сможет оказаться в этом их предложении, то мы сядем и поговорим», — сказал Усман.

Напомним, на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби, Чимаев одержал победу над представителем Китая Ли Джинлиангом удушающим приемом. При этом оппонент шведа не нанес ни одного удара.

В профессиональной карьере боец провел десять поединков и одержал десять побед. Его рекорд в UFC — 4-0. Бой против Джинлианга стал для Чимаева первым с 19 сентября 2020. Тогда он нокаутировал американца Джеральда Миршерта.

Ранее боец UFC Колби Ковингтон поделился мнением о Хамзате Чимаеве.