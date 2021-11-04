Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Промоутер: Джошуа может победить и Фьюри, и Усика 04:18
В Уэльсе 12-летняя девочка родила после изнасилования родным братом 04:17
В разбившемся Ан-12 под Иркутском могли находиться еще два человека 04:14
В Подмосковье бизнесмена застрелили в бане 04:13
Клопп: мне не понравилась удаление игрока «Атлетико», не хочу играть против... 04:01
Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства более 17 миллионов... 03:49
Дерматолог Климкина рассказала об участившейся побочке COVID-19 03:48
Американская компания отказалась от добычи газа в Черном море, продав долю Румынии 03:36
В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с Covid-19 перестает быть... 03:34
Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в некоторых регионах 03:19
Бесплатная ставка 1000 р.

Чемпион UFC Усман высказался о проведении боя с Чимаевым

close
100%
https://www.facebook.com/kchimaev

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Камару Усман на медиа-дне к UFC 268 ответил на вопрос о возможном поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Что касается меня, я уже пришел к пониманию, как много этот спорт забирает у меня. Я не видел свою дочь 9 недель. Facetime — конечно, помогает немного, но это не то. Поэтому не знаю, как долго еще я готов этим заниматься. Они должны убедить меня, что все это мне по-прежнему нужно. И если Чимаев сможет оказаться в этом их предложении, то мы сядем и поговорим», — сказал Усман.

Напомним, на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби, Чимаев одержал победу над представителем Китая Ли Джинлиангом удушающим приемом. При этом оппонент шведа не нанес ни одного удара.

В профессиональной карьере боец провел десять поединков и одержал десять побед. Его рекорд в UFC — 4-0. Бой против Джинлианга стал для Чимаева первым с 19 сентября 2020. Тогда он нокаутировал американца Джеральда Миршерта.

Ранее боец UFC Колби Ковингтон поделился мнением о Хамзате Чимаеве.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть