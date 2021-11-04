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Дисквалифицированный за наркотики Кузнецов может сыграть на Олимпиаде в Пекине

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РИА Новости

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что дисквалифицированный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов может сыграть на Олимпийских играх — 2022, которые пройдут в Пекине. Слова Жамнова передает «Матч ТВ».

«Мы каждый день контактируем и с лигой, и с профсоюзом игроков НХЛ. Илья Ковальчук полностью занимается этим вопросом. У нас в ближайшее время, к концу этой недели, будет полная информация. Могу сказать честно, шансы есть, что Кузнецов может сыграть в Пекине. Но просто надо понимать, какие именно сделать правильные шаги. А сегодня мы с Кузнецовым еще раз встретимся и снова поговорим», – заявил Жамнов.

Допинг-проба игрока, взятая 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, дала положительный результат на кокаин. В августе спортсмен был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Он имеет право принимать участие в матчах НХЛ, однако ему запрещено выступать на турнирах, которые подчиняются кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Согласно обновленному кодексу WADA, спортсмен может претендовать на сокращение срока наказания до трех месяцев, если следы наркотических веществ были нарушены во внесоревновательный период.

Ранее глава штаба сборной России Роман Ротенберг высказался о возможном сокращении срока дисквалификации Евгения Кузнецова.

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Хоккей. Сборная России
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