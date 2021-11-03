Семак считает, что ничего сверхъестественного в игре с «Ювентусом» не случилось

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу итога матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» (2:4).

«Ничего сверхъестественного не случилось — победила более сильная команда. Ребята старались и выкладывались до самого конца. То, что смогли забить в компенсированное время — это хорошо, но это единственный плюс, который можно выделить.

«Ювентус» действовал хорошо, было видно, что они мотивированы», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой игры подопечные Массимилиано Аллегри набрали 12 очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице группы Н.

«Зенит» идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0. В третьем туре питерцы уступили «Ювентусу» на своем поле с минимальным счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что нападающий Артем Дзюба впервые за четыре года провел три игры в составе петербургского «Зенита» подряд в запасе.