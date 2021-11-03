Игонин: ощущения от игры «Ювентус» — «Зенит» не самые веселые

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Игонин в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал ход матча четвертого тура против туринского «Ювентуса».

По его словам, счет мог бы быть крупнее, если бы хозяева поля более надежно распоряжались своими моментами.

«Понятно, что в концовке нам пришлось раскрываться, и два последних гола на контратаках проистекали из того, что мы стали играть не по тому плану, который изначально предполагался. «Ювентус» отлично играет на контратаках, в быстрый футбол. И мы это знали, у нас просто не было другого выхода.

Здесь нужно было рисковать, что мы и сделали. На мой взгляд, было бы хуже, если бы мы не попытались что-либо сделать, не провели замены. Мы бы не то, что второй гол не забили… Ощущения после игры были бы еще печальнее. Сейчас они не самые веселые из-за результата», — заявил Игонин.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые за 7 лет пропустил четыре мяча в Лиге чемпионов.