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Роналду обогнал Сульшера по числу голов за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану оформил дубль в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».

По данным OptaJoe, в активе 36-летнего форварда теперь 126 голов за манкунианский клуб. По этому показателю пятикратный обладатель «Золотого мяча» опередил действующего главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.

За два тура до финише группового этапа «Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице своего квартета.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. 4-й тур.
«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2.
Голы: 1:0 — Иличич ('12), 1:1 — Роналду ('45+1), 2:1 — Сапата ('56), 2:2 — Роналду ('90+2).

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Футбол. Лига чемпионов
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