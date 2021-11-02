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Губерниев осудил украинского футболиста за высказывание о геях

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова нападающего киевского «Динамо» Артема Беседина о людях с нетрадиционной ориентацией. Футболист в интервью сказал, что людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть.

«Высказывание Беседина про людей нетрадиционной ориентации говорит о том, что он м***к. Правильно ли понимаю, что согласно его логике не должно быть Элтона Джона, что мы должны стереть наследие Фредди Меркьюри, что Рудольф Нуреев не имел права танцевать на больших подмостках? Он предлагает организовывать концлагеря или что?» — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».

Беседин за свои слова подвергся резкой критике от пользователей соцсетей и сайта Reddit. В комментариях футболиста называют «гомофобным куском чертова мусора», заявляют о намерении перестать поддерживать киевское «Динамо» из-за того, что в команде есть такой игрок и утверждают, что в Восточной Европе гомофобия обычное дело.

Беседин выступает за киевское «Динамо» с 2013 года.

1 июня 2021 года был включен главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко в официальную заявку для участия в матчах чемпионата Европы-2020. В матче Украина — Швеция 29 июня 2021 был серьезно травмирован и выбыл из строй минимум на полгода.

Ранее сообщалось, что украинский футболист подвергся резкой критике за слова о геях.

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Футбол. Чемпионат Украины
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